Viareggio Cup sorteggiati i gironi Le date le squadre e il programma della Coppa Carnevale 2026

Viareggio, 13 febbraio 2026 – La diretta del sorteggio dei gironi della Viareggio Cup 2026 ha confermato le fasce di potenza e le squadre provenienti da cinque continenti, con alcune formazioni italiane come Juventus e Milan inserite in gruppi equilibrati. Le date delle partite e il programma sono stati definiti questa mattina durante l’evento al teatro Politeama, dove sono state anche illustrate alcune novità sul formato e le modalità di accesso per il pubblico.

Viareggio, 13 febbraio 2026 – Torna puntuale come ogni anno la Viareggio Cup, tradizionale vetrina per il calcio giovanile, giunta alla sua 76esima edizione. Il sorteggio dei gironi si è svolto questa mattina: il torneo, a cui si aggiunge per la settima edizione anche la Viareggio Women’s Cup, si svolgerà dal 9 al 23 marzo. La formula del torneo. Al torneo maschile partecipano 24 squadre della categoria under 18, divise in sei gironi da 4 (gruppo A: 1-2-3; gruppo B: 4-5-6): accedono agli ottavi le prime due classificate di ciascun raggruppamento più le due migliori terze di ciascun gruppo. La gara inaugurale verrà disputata allo stadio dei Pini di Viareggio (lunedì 9 marzo, con in campo il Genoa campione in carica) così come le finali di entrambe le competizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viareggio Cup, sorteggiati i gironi. Le date, le squadre e il programma della Coppa Carnevale 2026 Approfondimenti su viareggio cup Carnevale di Viareggio 2026: il programma, le date, i biglietti e il percorso dei carri Il Carnevale di Viareggio torna quest’anno dall’1 al 21 febbraio. Giovanile - Definite le date della 62ª edizione della rassegna. Torneo delle Regioni. Sorteggiati i gironi Sono state ufficializzate le date e i gironi della 62ª edizione del Torneo delle Regioni, la prestigiosa manifestazione giovanile organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti. Ultime notizie su viareggio cup Argomenti discussi: Viareggio Cup: il 13 febbraio il sorteggio dei gironi, al torneo la Rappresentativa Serie D e l'Under 20 femminile; Venerdì il sorteggio dei gironi della 66esima Viareggio Cup; Viareggio Cup 2026 e Viareggio Women's Cup 2026,Domani il sorteggio; Venerdì il sorteggio dei gironi della 66esima Viareggio Cup. Viareggio Cup, ecco i gironiSi è svolto questa mattina (venerdì 13 febbraio) il sorteggio dei gironi della 76ª Viareggio Cup (in programma dal 9 al 23 marzo) e della 7ª Viareggio ... calciotoscano.it Venerdì il sorteggio dei gironi della 66esima Viareggio CupTempo di Carnevale e quasi tempo di Viareggio Cup. Il sorteggio dei gironi relativi alla 66esima edizione del torneo viareggino (9-23 marzo) sarà effettuato venerdì prossimo 13 febbraio nella sala di ... noitv.it Venerdì il sorteggio dei gironi della Viareggio Cup Tempo di Carnevale e quasi tempo di Viareggio Cup. Il sorteggio dei gironi relativi alla 66esima edizione del torneo viareggino (9-23 marzo) sarà effettuato venerdì prossimo 13 febbraio nella sala di rapprese - facebook.com facebook