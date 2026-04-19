Oggi 19 aprile Santa Emma di Sassonia | bellezza e nobiltà al servizio di Dio

Oggi si ricorda Santa Emma di Sassonia, una nobildonna che, dopo aver perso il marito, decise di dedicare la propria vita a Dio e ai bisognosi. Originaria di una famiglia influente, fu nota per la sua bellezza e nobiltà, che volle mettere al servizio degli altri. La sua scelta di vivere in modo cristiano rappresenta un esempio di dedizione e fede.

Santa Emma di Sassonia fu una ricca contessa, giovane e bella, che, dopo la morte dell’amato marito, visse cristianamente, scegliendo di donarsi a Dio e ai poveri. Il 19 aprile la Chiesa ricorda santa Emma di Sassonia, contessa vissuta nell’XI secolo. Era una giovane di grande bellezza che visse in Germania intorno all’anno mille. La sua data di nascita è collocata per il 975980 circa. Era sorella di Meinwerk, vescovo di Paderborn, meglioc onosciuto come san Meginverco. Le informazioni sulla sua vita, che non sono molte, arrivano per lo più da una fonte. Si tratta di Adamo di Brema che ne parla nella sua Storia ecclesiastica e definisce questa santa come “nobilissima senatrix Emma“.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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