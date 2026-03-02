Il 2 marzo si ricorda Santa Angela de la Cruz, fondatrice delle Suore della Croce. Ella scelse di vivere in povertà assoluta e dedicò la sua vita all’assistenza dei poveri, che chiamava “i miei padroni”. La sua scelta di servizio e dedizione si riflette nel suo ruolo di leader religiosa e nel suo impegno quotidiano verso le persone in difficoltà.

Santa Angela de la Cruz è la fondatrice delle Suore della Croce, abbracciò la povertà completamente per mettersi al servizio dei poveri che considerava i suoi “padroni”. “Farsi povero con il povero per portarlo a Cristo” è il motto di Santa Angela de la Cruz, che si commemora oggi 2 marzo. Visse in Spagna a cavallo tra Ottocento e Novecento e fu la fondatrice dell’Istituto delle Suore della Croce. Nacque con il nome di María de los Ángeles Guerrero Gonzálz il 30 gennaio 1846 a Siviglia. Non riuscì a frequentare assiduamente la scuola perché doveva lavorare fin da bambina come operaia in un laboratorio di calzature. L’attrazione per la vita religiosa sorse molto presto in lei. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Oggi 2 marzo, Santa Angela de la Cruz: al servizio dei poveri che chiamava "i miei padroni

