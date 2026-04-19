Obama legge favole ai bambini del Bronx con il sindaco di New York | il video che ha conquistato i social

Sabato 18 aprile 2026, un ex presidente degli Stati Uniti e il sindaco di New York si sono incontrati di persona presso un centro educativo nel Bronx. Durante l’evento, Obama ha letto favole ai bambini, coinvolgendo il pubblico in un momento dedicato ai più piccoli. Il video dell’iniziativa è stato condiviso sui social, attirando numerose visualizzazioni e commenti. La visita si è svolta presso il centro Learning Through Play Pre-K, un’istituzione dedicata all’educazione prescolare.

Sabato 18 aprile 2026, l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e il sindaco di New York City Zohran Mamdan i si sono incontrati per la prima volta di persona presso il centro educativo Learning Through Play Pre-K, situato nel Bronx. L’incontro, che arriva poco più di una settimana dopo che Mamdani ha celebrato i suoi primi 100 giorni in carica, ha rappresentato un momento significativo per il giovane sindaco oltre che per i social, dove i video dell’incontro stanno diventando virali. Durante la visita al centro per l’infanzia, Obama e Mamdani hanno salutato bambini e genitori, per poi unirsi a un gruppo di studenti seduti sul pavimento.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Obama legge favole ai bambini del Bronx con il sindaco di New York: il video che ha conquistato i social Notizie correlate Leggi anche: Espresso e acqua tonica: la bevanda che ha conquistato il mondo dalla Scandinavia ai social media Sistema Sorrento, il verbale dello staffista del Comune: “Strapagato un evento con Nuzzi per ricompensare l’organizzatore che lavorava ai social del sindaco”Per quale ragione un evento culturale al Comune di Sorrento è costato 105mila euro, mentre il Comune di Ponza ci spese solo 5mila euro e i Comuni di...