Il sistema Sorrento è al centro di una nuova voce dopo che è stato reso pubblico il verbale dello staffista del Comune. Nel documento si parla di un pagamento di 105mila euro per un evento con Nuzzi, destinato a ricompensare l’organizzatore che si occupava dei social del sindaco. La vicenda solleva domande sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla trasparenza delle spese.

Per quale ragione un evento culturale al Comune di Sorrento è costato 105mila euro, mentre il Comune di Ponza ci spese solo 5mila euro e i Comuni di Capri e Portofino lo ospitarono gratis, con un semplice patrocinio? Ed è una coincidenza che l’organizzatore dell’evento sia lo stesso imprenditore della comunicazione a cui fu commissionato un sondaggio “buono” alla candidatura a sindaco di Massimo Coppola? Alle risposte su questo nuovo tassello del puzzle del “Sistema Sorrento” stanno lavorando la Procura di Torre Annunziata e la Guardia di Finanza di Massalubrense. Hanno in mano un verbale investigativo di Francesco Di Maio, lo staffista dell’ex sindaco Massimo Coppola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sistema Sorrento, il verbale dello staffista del Comune: “Strapagato un evento con Nuzzi per ricompensare l’organizzatore che lavorava ai social del sindaco”

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