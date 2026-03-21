Iran | Wsj Teheran ha lanciato due missili balistici contro isola Diego Garcia

L’Iran ha lanciato due missili balistici a medio raggio contro l’isola Diego Garcia, una base militare gestita da forze anglo-americane nell’Oceano Indiano. La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal e confermata da fonti ufficiali. Nessuna informazione è ancora stata fornita sulle eventuali conseguenze o sui danni causati dall’attacco.

Roma, 21 mar. (LaPresse) – L’Iran ha lanciato due missili balistici a medio raggio contro Diego Garcia, una base militare congiunta anglo-americana situata nel mezzo dell’Oceano Indiano. Lo riporta il Wall Street Journal, citando diverse fonti statunitensi. Nessuno dei due missili ha colpito la base. Secondo due fonti, uno dei missili non ha funzionato in volo, mentre una nave da guerra statunitense ha lanciato un intercettore SM-3 contro l’altro. Non è stato possibile, ha spiegato un funzionario, stabilire con certezza se l’intercettazione sia effettivamente avvenuta. Iran, Trump condanna le esecuzioni: "Terribile". E su Hormuz: "Chi lo usa dovrebbe aiutarci a tenerlo aperto" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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