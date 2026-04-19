Nuvole e qualche pioggia | domenica variabile settimana senza scossoni

La giornata di domenica a Trento si è aperta con un cielo coperto e nuvole sparse, senza registrare pioggia. Durante la mattinata si sono verificati alcuni rovesci, mentre nel pomeriggio il cielo si è schiarito. In serata, le nuvole sono rimaste presenti, ma senza fenomeni meteorologici significativi. La settimana prevista si caratterizza per condizioni meteorologiche stabili, senza variazioni sostanziali rispetto alla giornata appena trascorsa.

A Trento la domenica si è aperta senza piogge ma con il cielo carico di nuvole. Una giornata all’insegna della variabilità: qualche rovescio al mattino, schiarite nel pomeriggio e nubi sparse in serata. Le temperature restano miti, tra i 13 e i 20 gradi.Domenica variabileNelle prime ore della.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Notizie correlate

Tempo variabile, nuvole e qualche pioggia. Temperature in risalitaInizio settimana contrassegnato da condizioni di tempo variabile sulla nostra regione, per il transito di umide correnti atlantiche che porteranno...

Meteo: le previsioni della settimana, da nebbia e nuvole a sole e qualche pioggiaLa prossima settimana a Genova sarà caratterizzata da una variabilità tipica del periodo invernale avanzato.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Meteo, nuvole e instabilità sul Trentino (con rischio piogge) prima di un nuovo calo termico: ecco le previsioni; Nuvole e pioggia in ritira da Monza: sole in arrivo e temperature in continuo aumento; Meteo in Liguria, al posto del sole arrivano nuvole, vento e pioggia. Ecco fino a quando; Meteo, nuvole e schiarite nel week end: lunedi’ in arrivo la perturbazione con pioggia.

Meteo Italia: weekend variabile tra sole, nuvole e qualche pioggia al NordClima stabile nel weekend con sole e temperature miti di stampo estivo al Centro-Nord e Sardegna. Da domenica torna il maltempo. meteo.it

Weekend tra sole e rovesci sul Varesotto: aprile sorprende con temperature quasi estiveSabato e domenica tra nuvole e schiarite, ma con picchi fino a 27 gradi: uno dei mesi più miti degli ultimi anni ... laprovinciadivarese.it

Aeroporto di Bologna. . Nuvole in cielo Resta il colore scintillante dei nostri aerei Scopri tutte le compagnie aeree da Bologna https://ow.ly/enUM50YKmQg Clouds above No worries — our aircraft still light up the sky Explore all the airl facebook