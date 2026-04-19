Nürburgring pole shock per la BMW | i Pro-Am stravolgono la griglia

Durante la sessione di qualifica per la prima gara dei Qualifiers delle 24 ore del Nürburgring, la squadra Gamota ha ottenuto la pole position con la BMW numero 23, fermando il cronometro a 8 minuti e 9 secondi. La performance ha sorpreso, poiché i Pro-Am hanno dominato la griglia, portando a un risultato inatteso rispetto alle aspettative iniziali. La sessione si è conclusa con questa posizione di rilievo per la vettura del team, lasciando gli altri concorrenti in seconda linea.

La sessione di qualifica per la prima gara dei Qualifiers delle 24 ore del Nürburgring ha un colpo di scena tecnico imprevisto, con la BMW numero 23 del team Gamota che ha conquistato la pole position segnando un tempo di 8m09.488s. Il primato è stato stabilito da David Jahn all’inizio della sessione, prima che un incidente bloccasse il tracciato, rendendo impossibile per i rivali scalfirne il vantaggio. L’imprevedibilità del cronometro: il dominio della BMW e l’ascesa dei Pro-Am. Le gerarchie apparenti del weekend sono state stravolte dai dati telemetrici raccolti sul rettilineo e nelle curve tecniche della pista tedesca. Nonostante le aspettative ricadessero sui team favoriti, la velocità pura mostrata dalla vettura #23 Gamota BMW ha lasciato spazio a una classifica insolita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nürburgring, pole shock per la BMW: i Pro-Am stravolgono la griglia Notizie correlate Max Verstappen in pole al Nürburgring per NLS 2. Alle 12.00 la garaMax Verstappen firma la pole per la seconda prova stagionale del Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Formula 1, Antonelli in pole nel Gp Giappone davanti a Russell. La griglia di partenza(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli in pole position nel Gran Premio del Giappone di Formula 1.