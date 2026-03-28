Formula 1 Antonelli in pole nel Gp Giappone davanti a Russell La griglia di partenza
Nel Gran Premio del Giappone di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la posizione di partenza in prima fila, davanti a George Russell. La griglia di partenza si compone di vari piloti qualificati nelle prime posizioni, con Antonelli che si è distinto durante le qualifiche. La gara si svolgerà sul circuito giapponese e vedrà i piloti affrontarsi su un tracciato noto per le sue caratteristiche tecniche.
(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli in pole position nel Gran Premio del Giappone di Formula 1. Oggi, sabato 28 marzo, il pilota italiano ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche di scena sul circuito di Suzuka, nel terzo appuntamento del Mondiale, proprio come successo a Shanghai, chiudendo in 1'28''778 e conquistando così la seconda. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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