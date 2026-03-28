Formula 1 Antonelli in pole nel Gp Giappone davanti a Russell La griglia di partenza

Nel Gran Premio del Giappone di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la posizione di partenza in prima fila, davanti a George Russell. La griglia di partenza si compone di vari piloti qualificati nelle prime posizioni, con Antonelli che si è distinto durante le qualifiche. La gara si svolgerà sul circuito giapponese e vedrà i piloti affrontarsi su un tracciato noto per le sue caratteristiche tecniche.