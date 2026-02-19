Fuochi Comuni 2026 | a Spongano lo spettacolo trash test di Andrea Cosentino

Andrea Cosentino ha portato a Spongano il suo spettacolo “Trash Test” durante i Fuochi Comuni 2026. La rappresentazione, che si svolge al Centro di aggregazione giovanile in via Pio XII, ha attirato un pubblico numeroso e curioso. Cosentino ha scelto di usare materiali di recupero e oggetti di uso quotidiano per creare un teatro originale e coinvolgente. La serata ha mostrato come il teatro possa trasformare anche elementi semplici in uno spettacolo potente e divertente. La rassegna continua con altri incontri previsti nelle prossime settimane.

SPONGANO - Si riaccende a Spongano la rassegna "Fuochi comuni", stagione teatrale curata da Alessandra Crocco e Alessandro Miele, ospitata al Centro di aggregazione giovanile in via Pio XII. Lo spazio, ex mercato coperto comunale, è gestito dal 2020 da Ultimi Fuochi Teatro e si conferma presidio culturale attivo nel territorio salentino. Domenica 22 febbraio, alle 19, andrà in scena la prima regionale di Andrea Cosentino con lo spettacolo "Trash Test", prodotto dal Teatro Metastasio. Attore, autore, comico e studioso di teatro, Cosentino è stato insignito del Premio Ubu – Premio Speciale 2018 – ed è noto per una ricerca scenica ironica, dissacrante e profondamente contemporanea.