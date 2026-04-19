NUOVO ASSO GENNARO! Pirelli devastante | campione d’Europa dei -100 kg!

Nell’ultima giornata dei Campionati Europei di judo 2026 a Tbilisi, l’Italia ha conquistato due medaglie d’oro consecutive, segnando un risultato positivo dopo tre giornate caratterizzate da performance deludenti. Il primo podio è stato conquistato con il bronzo di una judoka nei -52 kg, mentre l’altro è arrivato grazie a un atleta che ha vinto il titolo europeo nella categoria dei -100 kg. La competizione si è conclusa con un risultato soddisfacente per la squadra italiana.

Dopo tre giornate complessivamente negative, in cui l’unico vero acuto era arrivato grazie al bronzo di Odette Giuffrida nei -52 kg, arriva un clamoroso doppio oro ravvicinato per l’Italia in occasione della giornata conclusiva dei Campionati Europei di judo 2026 a Tbilisi. Dopo il trionfo da favorita di Alice Bellandi nei -78 kg, anche Gennaro Pirelli ha fatto il colpaccio salendo per la prima volta in carriera sul trono continentale nei -100 kg. Pirelli ha anticipato spesso e volentieri Catharina per tutto l’incontro, provocando gli shido per passività al judoka olandese che è stato poi squalificato al momento della terza sanzione dopo 1’31” supplementari.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NUOVO ASSO GENNARO! Pirelli devastante: campione d’Europa dei -100 kg! Notizie correlate L’Italia s’è desta agli Europei di judo! Alice Bellandi e Gennaro Pirelli in finale per l’oro! Tavano per il bronzoQuarta e ultima giornata sui tatami di Tbilisi (Georgia), teatro degli Europei 2026 di judo, e l’Italia risponde presente nel momento che conta. Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: ITALIA DEVASTANTE! Bellandi Tripla Corona, oro anche per Pirelli!