LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | ITALIA DEVASTANTE! Bellandi Tripla Corona oro anche per Pirelli!

Durante gli Europei di judo in corso a Tbilisi, l’Italia ha ottenuto risultati significativi nelle competizioni. Un judoka azzurro ha conquistato la medaglia d’oro battendo nettamente l’avversaria olandese, che ha ricevuto un terzo Shido decisivo. L’atleta italiano ha dimostrato una forte intraprendenza, mentre un altro rappresentante del paese ha ottenuto la sua terza corona, contribuendo ai successi della squadra nazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48: OROOOOOOOOOOOOOO PIRELLIIIIIIIIIIIIIIII! Che Italia oggi a Tbilisi! L’azzurro ha dominato l’olandese Catharina risultando nettamente più intraprendente e ha costretto l’arbitro a comminare il terzo Shido decisivo a Catharina che è argento 14.45: Soluzione al golden score 14.44: Secondo Shido per Catharina 14.43: Azzurro più intraprendente ma ancora nulla di fatto dopo 2’ della finale 14.41: Uno Shido a testa 14.40: Pirelli è 14 del ranking, Catharina numero 11 14.39: È IL MOMENTO DI GENNARO PIRELLI! L’azzurro si gioca la finale per l’oro contro l’esperto olandese Catharina 14.36: Non ci sarà la seconda finale per il bronzo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: ITALIA DEVASTANTE! Bellandi Tripla Corona, oro anche per Pirelli! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia ruggisce! Bellandi e Pirelli in finale per l’oro! Tavano a caccia del bronzo LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Alice Bellandi insegue la Tripla CoronaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata dei Campionati... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Alice Bellandi insegue la Tripla Corona; LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Alice Bellandi insegue la Tripla Corona; Judo, Europei 2026: Alice Bellandi a caccia della Tripla Corona; LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | tra poco Bellandi e Pirelli al debutto. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia ruggisce! Bellandi e Pirelli in finale per l’oro! Tavano a caccia del bronzoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-00: IPPOOOOOOOOON TAVANOOOOOOO! L'azzurra si qualifica per i quarti di finale 9.59: Soluzione al golden score ... oasport.it Judo, Europei 2026: Alice Bellandi a caccia della Tripla CoronaAlice Bellandi, campionessa olimpica e mondiale, punta al titolo europeo per la storica Tripla Corona nel judo ... it.blastingnews.com