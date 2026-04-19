Circa 300 neolaureati in medicina hanno concluso il loro percorso di studi presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro. La cerimonia di laurea si è svolta all’aperto, negli spazi del Policlinico universitario Renato Dulbecco. Questi giovani medici sono pronti a entrare nel sistema sanitario regionale, portando con sé il titolo conseguito durante il percorso accademico.

Circa 300 nuovi medici hanno celebrato il completamento del proprio percorso accademico presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, con una cerimonia avvenuta negli spazi esterni del Policlinico universitario Renato Dulbecco. La proclamazione ha coinvolto i neolaureati in Medicina in un clima di grande partecipazione collettiva, caratterizzato da canti, cori e festeggiamenti all’aperto tra palloncini e applausi. Il valore sociale di un traguardo accademico e sanitario. L’evento che si è svolto presso la struttura Dulbecco non rappresenta soltanto un momento di per i singoli studenti, ma costituisce un dato rilevante per l’intero ecosistema formativo e assistenziale della Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi medici in Calabria: 300 laureati pronti a salvare la sanità

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