Sanità la rivola dei medici di base | Sistema informatico in crash pronti a scioperare

I medici di base di Milano annunciano possibili scioperi a causa di un sistema informatico che spesso si blocca o va in crash. Nei giorni scorsi, si sono verificati numerosi problemi di connessione che hanno rallentato o impedito l'accesso alle piattaforme digitali utilizzate quotidianamente. La situazione rischia di compromettere l’attività quotidiana e di creare disagi per i pazienti.