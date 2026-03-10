Sanità la rivola dei medici di base | Sistema informatico in crash pronti a scioperare
I medici di base di Milano annunciano possibili scioperi a causa di un sistema informatico che spesso si blocca o va in crash. Nei giorni scorsi, si sono verificati numerosi problemi di connessione che hanno rallentato o impedito l'accesso alle piattaforme digitali utilizzate quotidianamente. La situazione rischia di compromettere l’attività quotidiana e di creare disagi per i pazienti.
Milano, 10 marzo – La connessione che si inchioda, il crash del sistema. Denunciano "continui malfunzionamenti del sistema informatico regionale Siss" i medici di famiglia di Milano e provincia, rappresentati dal sindacato Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) della metropoli meneghina. Lentezza e disservizi Malfunzionamenti che "stanno creando gravi difficoltà all'attività quotidiana" negli studi, soprattutto nel capoluogo lombardo e nella sua area metropolitana. "Registriamo con sempre maggiore frequenza crash generalizzati del sistema e una connessione estremamente lenta, soprattutto a Milano e provincia - dichiara... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
