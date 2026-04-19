Una serie di atti sacrilegi ha colpito diverse statue religiose, tra cui quelle della Madonna, di Padre Pio e, recentemente, del Sacro Cuore di Gesù. In alcuni casi sono state danneggiate o vandalizzate, con episodi di decapitazione e altri atti di distruzione. La sequenza di questi eventi ha suscitato preoccupazione tra le comunità locali e le autorità competenti, che stanno cercando di fare chiarezza sugli episodi.

Un’ondata di atti sacrilegi che non sembra fermarsi: dopo lo scempio delle immagini della Madonna e Padre Pio, la furia colpisce anche la statua del Sacro Cuore di Gesù. Cresce lo sconcerto davanti a tanta violenza. Un atto di vandalismo sacrilego sconvolge i fedeli: le statue di Padre Pio e della Madonna sono state ritrovate decapitate. Indagini in corso e analisi dei filmati: ecco tutto quello che sappiamo sullo sfregio che ha ferito il cuore della città. E’ successo a Frosinone ma l’allerta è massima in tutte le città italiane per il rischio di emulazione. Lo sconcerto è grande: cerchiamo di capire cosa è successo esattamente. E’ notizia di poco fa che altre immagini sono state “decapitate” ad opera di ignoti, come già quelle della Madonna di Lourdes e di Padre Pio.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Nuovi gravi atti sacrilegi: oltre le statue della Madonna e di Padre Pio, decapitato anche Gesù

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