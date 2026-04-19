nuove luci in tre scuole lavori conclusi

Sono stati completati i lavori di ottimizzazione energetica in tre scuole, grazie all’installazione di sistemi di illuminazione a Led. Questa operazione, nota come “Relamping”, mira a ridurre i consumi energetici e i costi di gestione. Le nuove luci sono state implementate per migliorare l’efficienza degli ambienti scolastici e si prevede un risparmio energetico fino al 60 per cento.

Ottimizzazione energetica nelle scuole per un risparmio energetico fino al 60% grazie al “Relamping”, ovvero l’illuminazione a Led. Alle scuole dell’infanzia e primarie di Poggio a Caiano “De Amicis” e alla primaria “Lorenzo il Magnifico” sono stati effettuati interventi per consumare meno energia e risparmiare sui costi. Il Comune ha partecipato al bando promosso dal GSE (gestione servizi energetici) e lo ha vinto ed è riuscito a finanziare interamente il progetto per 144mila euro. L’intervento ha avuto, quindi, costo zero per le casse comunali. Alla “De Amicis” sono stati sostituiti 120 corpi illuminanti con un intervento pari a 60 mila euro, mentre alla “Lorenzo il Magnifico” sono state sostituite 230 luci (pari a 84 mila euro).🔗 Leggi su Lanazione.it

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