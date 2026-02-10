Pannarano scuole più green e confortevoli | conclusi i lavori per Primaria e Secondaria

Le scuole di Pannarano si sono rifatte il look. Sono stati completati i lavori alla scuola primaria e secondaria del paese. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Iavarone, ha investito in interventi che rendono gli edifici più moderni e più rispettosi dell’ambiente. Ora gli studenti avranno ambienti più confortevoli e più sostenibili.

Tempo di lettura: 2 minuti L'Amministrazione comunale di Pannarano, guidata dal sindaco Antonio Iavarone, compie un nuovo passo verso la transizione ecologica e il benessere della popolazione scolastica. Si sono conclusi, infatti, i lavori di efficientamento energetico presso il plesso di via D'Alessio ospitante la scuola Primaria e la scuola Secondaria di primo grado di via D'Alessio. L'intervento, reso possibile grazie al finanziamento ottenuto tramite il bando CSE (Comuni per la Sostenibilità energetica) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, si è sostanziato nella sostituzione degli infissi – con installazione di nuovi serramenti ad alta tenuta termica per eliminare le dispersioni; Nel Relamping led – con sostituzione integrale dei vecchi corpi illuminanti con nuovi sistemi a basso consumo, garantendo una migliore visibilità e comfort visivo per gli alunni – e, ancora, nell'adeguamento impianti attuandosi una ottimizzazione dei sistemi esistenti per una gestione più intelligente e meno dispendiosa del calore.

