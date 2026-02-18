Scuole superiori quasi conclusi i lavori al Nervi

I lavori al liceo Nervi sono quasi terminati dopo un investimento di 1,5 milioni di euro dalla Provincia, provenienti dai fondi Pnrr. La scuola sta ricevendo interventi di rinnovamento per migliorare le aule e le strutture sportive. In totale, sono stati spesi oltre 30 milioni di euro per rinnovare dieci scuole a Novara.

La Provincia ha investito negli interventi nella scuola 1,5 milioni di euro grazie ai fondi Pnrr, mentre in totale sono stati oltre 30 milioni di euro gli investimenti nei 10 cantieri in nove istituti novaresi. In fase avanzata anche la sostituzione di gran parte dei serramenti di aule e corridoi, con priorità alle facciate est e ovest, per migliorare isolamento, comfort e prestazioni energetiche. Sono inoltre in corso gli interventi sulle pareti esterne dei vani scala con vetrate a tutta altezza: conclusa la parte nord, a breve partiranno i lavori nella zona sud. Nelle prossime settimane saranno installate schermature solari e frangisole per ridurre il surriscaldamento estivo, criticità emersa negli ultimi anni anche durante gli esami di maturità.🔗 Leggi su Novaratoday.it

