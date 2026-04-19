Nuove assunzioni a tempo indeterminato in Comune | come fare per candidarsi

Fino al 18 maggio è possibile presentare domanda per partecipare alle selezioni pubbliche indette dal Comune, finalizzate a nuove assunzioni a tempo indeterminato. La procedura riguarda diverse posizioni e richiede la presentazione della documentazione richiesta entro la scadenza stabilita. Le candidature devono essere inviate secondo le modalità indicate nel bando ufficiale, disponibile presso gli uffici amministrativi del Comune o sul sito istituzionale.

C’è tempo fino al 18 maggio per candidarsi alle selezioni pubbliche per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 “Istruttore direttivo tecnico” – Area dei Funzionari ed Elevate qualificazioni da assegnare al Servizio Sportello Unico per l’Edilizia dell’Area Pianificazione Territoriale e n. 1.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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