A Verna è stata inaugurata una nuova scuola che mira ad accogliere i bambini della zona e delle aree circostanti. L'edificio, costruito di recente, si propone come un punto di riferimento per le famiglie locali e per quella proveniente da altre aree della regione. La struttura vuole offrire spazi adeguati per l'istruzione e il tempo libero dei giovani studenti, migliorando le possibilità di accesso all'istruzione nel territorio.

"Questa scuola diventerà un punto di riferimento per le famiglie della valle ed anche oltre, perchè si tratta di un edificio che ha un’idea pedagogica dietro e questi ambienti ristrutturati e bellissimi che abbracciano e realizzano quello che le maestre, insieme alla direzione didattica hanno pensato da anni". Parole piene di soddisfazione quelle pronunciate ieri della dirigente scolastica Raffaella Reali durante l’inaugurazione dei lavori di ristrutturazione della nuova scuola primaria "Anna Frank" di Verna, che da domani tornerà ad accogliere i bambini i quali, nel frattempo, sono stati ospitati a Calzolaro. L’intervento, del valore...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova scuola a Verna: "Così Umbertide torna ad accogliere i bambini"

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