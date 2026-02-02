in martesana tremila bambini ad accogliere la fiaccola

Domani Trezzo sarà il primo paese dell’Adda-Martesana a ricevere la fiaccola olimpica. Sono circa tremila i bambini che, in questa zona, si preparano ad accogliere i tedofori in arrivo da Milano. La città si anima con l’attesa, mentre il conto alla rovescia sta per finire.

Conto alla rovescia quasi finito, domani la fiamma olimpica sarà a Trezzo, prima città dell’ Adda-Martesana ad accogliere i tedofori in arrivo a Milano. "Un’occasione unica che vedrà la comunità protagonista di un momento simbolico, di grande emozione e significato, capace di unire cittadini, sportivi e appassionati attorno ai valori di solidarietà, inclusione e spirito olimpico ", dice il sindaco Diego Torri. L’appuntamento è in via Adriano Sala (Sp 104) alle 8.30, il percorso sarà dal ponte sull’Adda (chiuso al traffico dalle 8.30 alle 9) in direzione Busnago. Non si potrà transitare durante l’arrivo del corteo anche in piazza Omodei, nelle vie Biffi e Gramsci, in piazza Nazionale e nelle vie Vittorio Veneto, Bazzoni e Brasca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

