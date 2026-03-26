La scuola Cruillas si rinnova ecco sei nuove aule per accogliere oltre cento bambini

questa mattina il sindaco e l’assessore all’Istruzione hanno visitato l’istituto comprensivo Cruillas di via Salerno, dove è stata inaugurata una nuova ala ristrutturata. l’intervento ha portato alla creazione di sei aule aggiuntive, che potranno ospitare circa un centinaio di studenti. l’apertura di questa struttura rappresenta un intervento volto a potenziare gli spazi didattici dell’istituto.

L’intervento restituisce alla comunità scolastica spazi rinnovati e funzionali, dopo che negli anni scorsi l’edificio era stato oggetto di significative infiltrazioni dal soffitto. I lavori, avviati lo scorso ottobre, hanno riguardato in particolare il rifacimento della copertura e il risanamento degli intonaci, realizzati attraverso fondi comunali nell’ambito dell’accordo quadro attualmente in essere. “Prosegue con concretezza il nostro impegno per l’edilizia scolastica - ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla -. La riqualificazione del plesso Cruillas rappresenta un tassello importante di un piano più ampio che in questi anni punta ad aumentare i posti disponibili nella scuola dell’infanzia e negli asili nido. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La scuola Cruillas si rinnova, ecco sei nuove aule per accogliere oltre cento bambini Articoli correlati Piove nelle aule: a Roma scuola chiusa dai vigili del fuoco e bambini a casaDisposta la chiusura del plesso Fabio Montagna a La Rustica, dove ha sede una scuola dell'infanzia. La Befana in anteprima al Mercato Albinelli: oltre cento bambini per un appuntamento specialeSi è svolto mercoledì, in anteprima, lo speciale incontro con la Befana allo storico Mercato Albinelli, che ha accolto oltre 100 bambini arrivati...