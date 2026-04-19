Una nuova versione della Daewoo Matiz, prevista per il 2027, si propone come una citycar elettrica, segnando il ritorno di un modello storico nel segmento delle utilitarie. La casa automobilistica ha annunciato lo sviluppo di questa versione, che dovrebbe essere basata su una piattaforma elettrica, e prevede di entrare in produzione nel prossimo futuro. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sul design o sulle specifiche tecniche del veicolo.

Immaginare una Daewoo Matiz dei giorni nostri è un esercizio affascinante, specialmente considerando il contesto attuale della mobilità urbana e della transizione energetica. La Matiz originale, con il suo design iconico e la sua praticità, ha lasciato un segno indelebile nel mercato italiano delle citycar. Ecco come potrebbe essere una sua ipotetica nuova generazione e chi potrebbe portarla in Italia. Concept: elettrica, connessa e retro-futurista. La nuova generazione della Matiz non potrebbe prescindere dalla propulsione elettrica. Il segmento delle citycar si sta rapidamente elettrificando, e una Matiz EV si posizionerebbe perfettamente in questa nicchia.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Daewoo Matiz 2027: ritorna elettrica la storica citycar?

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