Nuova Kia EV1 2027 | piccola citycar elettrica a meno di 20 mila euro

La nuova Kia EV1 arriverà nel 2027 come una piccola citycar elettrica a meno di 20 mila euro. La casa coreana ha già mostrato alcune immagini e dettagli, puntando a un’auto compatta, leggera e facile da usare in città. Sarà pensata per chi cerca un veicolo economico, ma senza rinunciare alla sostenibilità. La produzione dovrebbe partire tra qualche anno, e già si parla di un modello che potrebbe rivoluzionare il segmento delle auto elettriche urbane.

Ecco come sarà (in base alle informazioni finora disponibili) la Kia EV1 prevista per il 2027 — la nuova piccola elettrica urbana che Kia sta preparando 1. Entry-level elettrica compatta. La Kia EV1 è pensata come city car 100% elettrica, ovvero il modello più piccolo e economico della gamma elettrica di Kia, in arrivo entro il 2027. Dovrebbe posizionarsi sotto la futura EV2 nel listino e nelle dimensioni, diventando la proposta di base per chi vuole un EV urbano. 2. Architettura e batteria. Probabilmente utilizzerà una versione compatta della piattaforma E-GMP a 400 V, come le altre Kia elettriche di nuova generazione.

