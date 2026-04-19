Nuova batosta | Pisa sempre in basso Il Genoa sbanca l’Arena

Il Pisa subisce un’altra sconfitta, la quarta consecutiva e l’ottava in nove partite, confermando un momento difficile. Nel frattempo, il Genoa ottiene una vittoria convincente in trasferta, battendo l’avversario nell’Arena. La squadra toscana rimane in fondo alla classifica, mentre l’altra si avvicina alla zona alta. La stagione continua con risultati che complicano la posizione di entrambe nel campionato.

Pisa, 19 aprile 2026 – Ennesima penitenza di un rosario di delusioni. Nuova partita e ancora una sconfitta per il Pisa: quarta di fila, ottava in nove match. Un Genoa volenteroso sbanca l’Arena con un po’ di qualità e un pizzico di grinta. Il Pisa non funziona nelle individualità e nel collettivo. In un contesto tanto sconfortante – dove i limiti dei calciatori sono palesi e la classifica compromessa da mesi – non può essere sostenibile la posizione del tecnico Oscar Hiljemark. Pisa ha sempre saputo che sarebbe stato duro l’impatto con la categoria (e perfino la conquista della salvezza), ma il film della stagione è stato terribile. Le scelte iniziali del tecnico svedese vanno nel segno di una maggiore proiezione offensiva.🔗 Leggi su Lanazione.it

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