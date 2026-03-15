Il Genoa sbanca il Bentegodi 2 a 0 al Verona

Il Genoa ha vinto 2-0 contro il Verona al Bentegodi, con i gol di Vitinha e Ostigard nella ripresa. La squadra ligure ha conquistato tre punti importanti, mentre i padroni di casa si trovano ora in penultima posizione con 18 punti, a nove giornate dalla fine del campionato. La partita si è conclusa con il Genoa che ha ottenuto una vittoria significativa in trasferta.

AGI - Il Genoa sbanca il Bentegodi e con i gol nella ripresa di Vitinha e Ostigard compie un bel balzo verso la salvezza, inguaiando proprio gli scaligeri, penultimi in classifica a 18 punti quando mancano ormai 9 giornate alla conclusione del campionato. Grande avvio di partita da parte dei padroni di casa, che dopo soli 3' colpiscono un clamoroso palo su un tiro-cross di Akpa Akpro. La risposta dei rossoblù non si fa attendere, poiché all'8' Ekuban prova a sfruttare l'assist di Vasquez calciando con il mancino, ma Montipò blocca la sfera senza problemi. Dopo un inizio frizzante, le due squadre abbassano leggermente i ritmi di gioco, anche a causa di diversi errori commessi da ambedue le parti. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Genoa sbanca il Bentegodi, 2 a 0 al Verona Articoli correlati Verona-Genoa: il rush salvezza comincia dal Bentegodi. Le scelte di De RossiDopo il capolavoro del Ferraris contro la Roma, il Genoa inizia lo sprint salvezza. Moviola Verona Genoa: gli episodi dubbi del match diretto da Marchetti. Cosa è successo al BentegodiMercato Torino, Simeone torna in patria? Un club lo ha messo in cima alla lista! Moviola Verona Genoa: gli episodi dubbi del match diretto da... Tutti gli aggiornamenti su Genoa sbanca Temi più discussi: Il derby della Madonnina è del Milan. Il Genoa fa l'impresa contro la Roma; Il derby è del Milan: decide Estupinan. Impresa del Verona che sbanca Bologna. Colpo salvezza del Lecce: 2-1 alla Cremonese. De Rossi batte la sua Roma - Risultati e classifica; Parma - Genoa Donna in Diretta Streaming | DAZN IT; Tabellino partita Parma U20 vs Genoa U20. Vitinha entra e dopo 50? segna! Il Grifone sbanca Verona e la salvezza è ormai a portata di mano. Sul finire Ostigard arrotonda il risultato (2-0)(Verona,15.3.26) – Il Genoa sbanca il Bentegodi vincendo per 2-0, conquista il secondo successo consecutivo ed incamera tre punti fondamentali per la salvezza. A risolvere la gara ci pensa ancora un ... farodiroma.it Il Genoa sbanca Verona (2.0) ed ipoteca la salvezza. Vitinha entra e segna ancora ancora.(Verona,15.3.26) – Il Genoa sbanca il Bentegodi vincendo per 2-0, conquista il secondo successo consecutivo ed incamera tre punti fondamentali per la salvezza. A risolvere la gara ci pensa ancora un ... ligurianotizie.it VIDEO | La Tezenis sbanca Torino, l'analisi di Ramagli facebook