Il Pisa si illude poi subisce la rimonta del Genoa | all’Arena finisce 1-2

Il Pisa ha perso in casa contro il Genoa con il risultato di 1-2. La partita si è conclusa dopo che i padroni di casa avevano aperto le marcature, ma la squadra ospite ha recuperato e girato il risultato a suo favore. La sfida si è svolta all’Arena, con il Pisa che inizialmente aveva sperato in un risultato positivo prima di subire la rimonta avversaria.

PISA – La sfida interna del Pisa si chiude con una sconfitta per 1-2 contro il Genoa, al termine di un incontro in cui la compagine toscana ha assaporato l’illusione del vantaggio per poi subire il ritorno della formazione ligure. Una gara decisa dagli episodi e, soprattutto, dalla maggiore lucidità offensiva degli ospiti, capaci di punire a caro prezzo le disattenzioni e la mancanza di cinismo palesate dai nerazzurri nei momenti cruciali del match. L’avvio di partita vede il Genoa prendere in mano il controllo del possesso palla. I primi dieci minuti di studio culminano, all’11’, con la prima vera occasione di marca ospite: una conclusione di Baldanzi che termina di poco a lato.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Il Pisa si illude, poi subisce la rimonta del Genoa: all’Arena finisce 1-2 Notizie correlate Milano s'illude in Turchia: va sul +15, poi il Fenerbahçe di Horton-Tucker rimonta e vincePer oltre un tempo Milano fiuta l'impresa in Turchia, ma alla fine si arrende 79-75 contro il Fenerbahce capolista. Leggi anche: Crollo Bologna, Genoa rimonta da urlo: finisce 3-2. Il sigillo di Messias Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Il Como si illude, l'Inter reagisce: poker nerazzurro al Sinigaglia; Roma-Atalanta 1-1: cronaca diretta live e risultato finale | Serie A.