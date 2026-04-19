Nuova batosta | Pisa sempre in basso Il Genoa sbanca l’Arena 1-2

Il Pisa ha subito un’altra sconfitta, subendo un 1-2 contro il Genoa in trasferta. La squadra toscana ha perso anche questa partita, portando a quattro le sconfitte consecutive e a otto le sconfitte nelle ultime nove gare. La sfida si è disputata all’Arena e ha confermato il momento difficile della formazione locale.

Pisa, 19 aprile 2026 – di Saverio Bargagna PISA Ennesima penitenza di un lungo rosario di delusioni. Nuova partita e ancora una sconfitta per il Pisa: quarta di fila, ottava in nove match. Un Genoa volenteroso sbanca l’Arena con un po’ di qualità e un pizzico di grinta. Il Pisa non funziona nelle individualità e nel collettivo. In un contesto tanto sconfortante – dove i limiti dei calciatori sono palesi e la classifica compromessa ormai da mesi – non può essere sostenibile la posizione del tecnico Oscar Hiljemark. La città ha sempre saputo che l’impatto con la categoria sarebbe stato duro, ma il film della stagione è stato terribile. Le scelte iniziali del tecnico svedese vanno nel segno di una maggiore proiezione offensiva.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuova batosta: Pisa sempre in basso. Il Genoa sbanca l’Arena, 1-2 Notizie correlate Leggi anche: Nuova batosta: Pisa sempre in basso. Il Genoa sbanca l’Arena Il Pisa si illude, poi subisce la rimonta del Genoa: all’Arena finisce 1-2PISA – La sfida interna del Pisa si chiude con una sconfitta per 1-2 contro il Genoa, al termine di un incontro in cui la compagine toscana ha...