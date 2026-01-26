Serie C Vicenza-Cittadella | le pagelle degli uomini di Iori

La partita tra Vicenza e Cittadella, nella 23ª giornata di Serie C, ha visto le valutazioni dei giocatori del Cittadella. Questo articolo analizza le prestazioni e i risultati della squadra, offrendo un quadro obiettivo sulla gara senza enfasi o sensazionalismi. Una lettura utile per chi segue il campionato e desidera approfondire le dinamiche in campo.

Anastasia canta e porta la croce, Maniero tra luci e ombre, Amatucci conquista il rigore, ma non basta, Casolari ingenuità pazzesca. Ecco tutti i voti dei cittadellesi contro la squadra di mister Gallo allo Stadio Menti Le pagelle dei giocatori del Cittadella dopo la sconfitta contro il Vicenza nella 23ªgiornata del campionato Serie C Sky Wi Fi girone A.CITTADELLA (3-5-2)Maniero 6; Salvi s.v. (dal 19' p.t. De Zen 5,5; dal 25' s.t. Falcinelli 5), Pavan 5, Angeli 5; D'Alessio 5, Amatucci 5,5, Casolari 5, Anastasia 6,5, Rizza 5; Diaw 5 (dal 1' s.t. Rabbi 6), Bunino 5,5 (dal 25' s.

