Serie C Cittadella-Albinoleffe | le pagelle degli uomini di Iori

Dopo la sconfitta contro l’Albinoleffe, i tifosi del Cittadella sono rimasti delusi. La squadra di Iori non è riuscita a trovare il gol e ha lasciato i tre punti agli ospiti. La partita si è giocata nella 24ª giornata del campionato di Serie C, e ora il morale in casa granata si fa più complicato.

Debutti sufficienti per i neo acquisti Ghezzi e Saro, Anastasia predica nel deserto. Ecco tutti i voti dei cittadellesi contro la squadra di mister Lopez allo Stadio Tombolato Le pagelle dei giocatori del Cittadella dopo la sconfitta contro l'Albinoleffe nella 24ªgiornata del campionato Serie C Sky Wi Fi girone A.CITTADELLA (3-5-2)Saro 6; D’Alessio 5, Pavan 6 (dal 25’ s.t. Crialese 6), Angeli 6 (dal 1' s.t. Redolfi 5,5); Ghezzi 6,5 (dal 25’ s.t. Gaddini 5), Amatucci 5,5, Casolari 5,5 (dal 15' s.t. Barberis 5), Anastasia 6, Rizza 5,5; Rabbi 5, Castelli 5,5 (dal 15' s.t. Falcinelli 5)A DISPOSIZIONE Maniero, Diaw, Gobbato, IhnatovALLENATORE Iori 5 ALBINOLEFFE (3-5-1-1)Baldi 6,5; Barba 6,5, Potop 6, Sottini 6; Garattoni 5,5 (dal 20’ s.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Cittadella Albinoleffe Serie C, Vicenza-Cittadella: le pagelle degli uomini di Iori #Serie-C- Vicenza-Cittadella || La partita tra Vicenza e Cittadella, nella 23ª giornata di Serie C, ha visto le valutazioni dei giocatori del Cittadella. Serie C, girone A, Cittadella-Arzignano: le pagelle degli uomini di Iori La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cittadella Albinoleffe Argomenti discussi: Cittadella - AlbinoLeffe; Serie C Girone A, domani l'AlbinoLeffe sul campo del Cittadella all'ora di pranzo. Le parole di mister Lopez alla vigilia del match; VIDEO | Serie C, Cittadella-Albinoleffe: Iori rivuole il fuoco granata; Risultati Serie C 2025/2026 gironi A, B e C. Serie C, 24ª giornata: Vincenza inarrestabile, Pro Patria ko. L'AlbinoLeffe frena il CittadellaNella serata di venerdì, si è alzato il sipario sulla 24ª giornata del campionato di Serie C che si concluderà poi domani sera. tuttomercatoweb.com Cittadella, la crisi continua: l'Albinoleffe sbanca il Tombolato di corto musoPartita grigia degli uomini di Iori, alla terza sconfitta nelle ultime quattro, la seconda di fila. Decide un lampo di Sali al 78' su disattenzione difensiva collettiva. Granata sempre fermi al sesto ... padovaoggi.it Cittadella - Albinoleffe, le formazioni ufficiali - facebook.com facebook Domenica alle 12.30 l’Albinoleffe. Prevendita attiva su #TicketOne e dettagli | t.ly/-VeIl #CittadellaAlbinoleffe #seriecskywifi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.