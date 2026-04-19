Dispersi sulla Grigna salvati due ragazzi milanesi

Nella notte tra sabato e domenica, i vigili del fuoco di Lecco sono intervenuti più volte per soccorrere due giovani milanesi dispersisi sulla montagna della Grigna. Il soccorso più significativo si è svolto alle 2 di domenica, quando il personale Speleo alpino fluviale (Saf) è stato chiamato a intervenire sulla Grignetta, la sezione meridionale della catena montuosa, per recuperare i due escursionisti.

Vari interventi nella notte tra sabato e domenica per i vigili del fuoco del comando di Lecco. Il più importante ha visto entrare in azione il personale Speleo alpino fluviale (Saf) intorno alle ore 2 del 19 aprile sulla Grigna meridionale (o Grignetta) per recuperare due ragazzi di Milano che.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Due escursionisti milanesi si perdono di notte sulla Grignetta: salvati dal Soccorso alpinoMandello del Lario (Lecco), 19 aprile 2026 – Salvataggio con l'elisoccorso in notturna per due escursionisti dispersi in Grignetta. Ragazzi russi dispersi sui monti peloritani, salvati e trovati senza cibo e acquaConcluso alle prime luci dell'alba un lungo intervento di soccorso notturno sui Monti Peloritani per il Soccorso Alpino e Speleologico, per...