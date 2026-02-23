Notte di paura sulla Maiella | quattro giovani salvati dal gelo

Una notte di paura sulla Maiella, causata da temperature molto rigide, ha portato al salvataggio di quattro giovani romani. L’intervento di Soccorso Alpino e Aeronautica Militare si è svolto a 2.200 metri di altitudine, dove i ragazzi erano rimasti bloccati e uno di loro aveva iniziato a congelarsi agli arti inferiori. Le squadre hanno lavorato rapidamente per metterli in salvo e portarli in sicurezza. La vicenda si è conclusa con successo.

© Abruzzo24ore.tv - Notte di paura sulla Maiella: quattro giovani salvati dal gelo

Chieti - Intervento congiunto tra Soccorso Alpino e Aeronautica Militare a 2.200 metri: recuperati quattro escursionisti romani, uno con principio di congelamento agli arti inferiori. Momenti di forte apprensione sulla Maiella, dove quattro giovani escursionisti romani sono rimasti bloccati durante un’uscita sulla neve tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva, a circa 2.200 metri di altitudine. L’operazione di recupero, conclusa intorno alle 22.30, ha visto impegnati il Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e l’Aeronautica Militare, in un intervento coordinato reso complesso dalle condizioni ambientali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv Monossido in casa, notte di paura: quattro giovani salvati e curati a RomaUna notte di paura a Roma, quando quattro giovani sono stati soccorsi per intossicazione da monossido di carbonio. Soccorso in quota: quattro escursionisti salvati sulla MaiellaQuattro giovani escursionisti romani sono stati salvati ieri sera sulla Maiella dopo essere rimasti bloccati tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Fiamme nella sala slot: notte di paura; FOTO | Il boato, l’esplosione e il crollo: paura nella notte a Licata, ustionati marito e moglie; Notte di paura nel Vibonese: forti raffiche di vento, pioggia intensa e alberi sradicati; Notte di paura in via Pascoli: auto in fiamme si sposta e ne travolge un’altra. Notte di piombo al rione Bussola, stesa tra le palazzineNotte di paura al Rione Bussola, anche conosciuto come Bronx, area al confine tra San Pietro a Patierno e Poggioreale. Secondo la prima ricostruzione un gruppo di persone a bordo di motociclette ha fa ... internapoli.it Notte di paura a Torrevecchia, bomba carta nell'androne di un palazzo: vetrate in frantumi. Indagini sulla malavita di zonaNotte di paura a Torrevecchia. Un ordigno rudimentale è stato lanciato nell'androne di un palazzo in via Paolo Emilio Sfrondati. Non ci sono stati feriti ma gli inquilini si sono precipitati per ... roma.corriere.it Accoltellato il titolare del kebab, notte di paura in via Matteo Carboni - facebook.com facebook