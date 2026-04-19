Notre dame de Paris al PalaSele tra amore passione e sete di giustizia | un' opera che non si dimentica

Al PalaSele questo fine settimana si sono svolte cinque repliche dello spettacolo “Notre Dame de Paris”, con le musiche di Riccardo Cocciante. L’evento ha suscitato emozioni tra il pubblico, con momenti di commozione e occhi lucidi. La rappresentazione ha rappresentato un mix di tematiche come amore, passione e desiderio di giustizia, lasciando un’impressione duratura negli spettatori presenti.

Emozioni e occhi lucidi, al PalaSele, in questo week-end, in occasione delle cinque repliche di “Notre dame de Paris”, con le musiche di Riccardo Cocciante. Magistrale l'adattamento in italiano di Pasquale Panella dei testi di Luc Plamondon, dell’omonimo romanzo di Victor Hugo che racconta la.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Notre Dame de Paris torna al PalaSele di Eboli: biglietti ancora disponibiliTorna al PalaSele Notre Dame de Paris: a quattro anni di distanza dallo show dedicato al ventennale del suo debutto in Italia, ultima volta in cui è... Notre Dame De Paris ritorna al PalaSele di Eboli con tre date imperdibiliTornano a risuonare in Campania le campane di NOTRE DAME DE PARIS: a quattro anni di distanza dallo show dedicato al ventennale del suo debutto in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il ritorno a Parma di Notre dame de Paris - Parlano i protagonisti - Video; Uno sguardo alla conferenza sul restauro di Notre-Dame de Paris ad Aosta - Nos Alpes; Notre Dame de Paris a Parma dall'11 al 14 giugno; Visitate Notre-Dame di Parigi in orario serale, in occasione della Notte delle Cattedrali. Il Tour 2026 di Notre Dame De Paris, un rito che si rinnovaRecensire il tour 2026 di Notre Dame de Paris significa parlare di un rito che si rinnova, un’opera che dopo oltre vent’anni non ha perso un grammo della sua potenza emotiva. La produzione 2026 riesce ... magazinepragma.com Il ritorno di Notre Dame de Paris ad Eboli è ancora un trionfoIeri sera, al PalaSele di Eboli, il pubblico non ha avuto dubbi: una lunga standing ovation ha accolto il ritorno di Notre Dame de Paris che, ancora una ... zon.it Cattedrale di Notre Dame Tecnica mista su foglio di cartoncino 300g formato A4 facebook