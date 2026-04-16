Notre Dame de Paris torna al PalaSele di Eboli | biglietti ancora disponibili

Notre Dame de Paris torna al PalaSele di Eboli dal 17 al 19 aprile, quattro anni dopo la sua ultima rappresentazione nella città. Lo spettacolo, basato sull’opera di grande successo, sarà in scena per tre giorni consecutivi prima di partire per altre città italiane. I biglietti sono ancora disponibili e possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati. La produzione ripropone la messa in scena di uno degli spettacoli più noti del panorama teatrale musicale.

Torna al PalaSele Notre Dame de Paris: a quattro anni di distanza dallo show dedicato al ventennale del suo debutto in Italia, ultima volta in cui è andato in scena a Eboli, l’opera popolare moderna più famosa al mondo arriva nel nostro territorio dal 17 al 19 aprile per poi proseguire in tutta.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Notre Dame De Paris ritorna al PalaSele di Eboli con tre date imperdibiliTornano a risuonare in Campania le campane di NOTRE DAME DE PARIS: a quattro anni di distanza dallo show dedicato al ventennale del suo debutto in... Notre Dame de Paris torna nei teatri: 250mila biglietti venduti, c’è anche ParmaIl musical capolavoro di Riccardo Cocciante riparte da Milano il 26 febbraio 2026 e aggiunge nuove date in tutta Italia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Notre- Dame de Paris: linda e pinta; Uno sguardo alla conferenza sul restauro di Notre-Dame de Paris ad Aosta - Nos Alpes; Reggio, tutto pronto al Palacalafiore per ‘Notre Dame De Paris’; Notre Dame de Paris: oltre 350mila biglietti venduti, il tour continua. Notre Dame de Paris torna al PalaSele di Eboli: l’opera dei record riaccende la CampaniaDal 17 al 19 aprile 2026, Notre Dame de Paris approda al PalaSele di Eboli. Cinque repliche per l'opera di Riccardo Cocciante che ha incantato 18 milioni di spettatori ... infocilento.it Notre Dame de Paris torna in Campania: al PalaSele di Eboli cinque repliche per l’opera dei recordLe campane della Cattedrale più famosa della cultura europea tornano a suonare in Campania. Da domani, venerdì 17 aprile, e per tutto il fine settimana, il ... cronachedellacampania.it L’opera, liberamente ispirata a “Notre Dame de Paris” di Victor Hugo, porta in scena una rilettura corale della storia, con drammaturgia e regia di Roberta Costantini e Marco Marino. Uno spettacolo già premiato a livello nazionale per qualità artistica e interp - facebook.com facebook Parigi Notre Dame 15 aprile 2019 15 aprile 2026 Sperare si può #speraresipuò #cattedrale #NotreDame #Paris #15aprile2019 x.com