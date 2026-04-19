Notaresco dossier contro la discarica | allarme per l’acqua e il suolo

Lunedì 20 aprile alle 10:30, presso una sede a Teramo, si terrà la presentazione di un dossier tecnico da parte di tre associazioni ambientaliste. Il documento riguarda una discarica prevista nel comune di Notaresco e contiene analisi e dati relativi ai potenziali rischi per la qualità dell’acqua e del suolo della zona. La presentazione si inserisce in un’azione di opposizione alla realizzazione dell’impianto.

L’Associazione Osservatorio Val Tordino, insieme al Forum H2O e al Forum Ambientalista, presenterà lunedì 20 aprile alle ore 10:30 a Teramo un dossier tecnico volto a bloccare la costruzione di una nuova discarica a Notaresco. Il documento, che verrà illustrato presso il piccolo teatro in via De Jacobis 3, contesta le procedure autorizzative avviate con la Regione Abruzzo per un sito destinato a ospitare oltre 1 milione di mc di rifiuti. Rischi ambientali e criticità idriche nel comprensorio. Le analisi tecniche contenute nel documento inviato agli enti evidenziano problemi strutturali che colpiscono direttamente il territorio. Secondo i rilievi effettuati, si registrano superamenti delle concentrazioni soglia per la contaminazione delle acque sotterranee nell’area interessata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Notaresco, dossier contro la discarica: allarme per l’acqua e il suolo Notizie correlate Acqua e suolo: Podella guida la Cia Calabria verso un futuro agricoloIl crotonese Nicodemo Podella ha ottenuto la riconferma alla presidenza di Cia Calabria durante l’assemblea elettiva svoltasi a Lamezia Terme. Serie D girone F, programma e classifica. L’Ostiamare rischia a Notaresco. Il Teramo in casa contro il TermoliTre derby marchigiani che riguardano l’alta classifica, ma anche la zona salvezza nel programma della 31esima giornata nel girone F di D.