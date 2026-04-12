La 31esima giornata del girone F di Serie D presenta diversi incontri importanti. L’Ostiamare affronta il Notaresco in trasferta, mentre il Teramo gioca in casa contro il Termoli. Nel programma si disputano anche tre derby marchigiani che coinvolgono squadre in posizioni di vertice e di lotta per la salvezza. La classifica si intensifica con queste partite, che promettono sfide decisive per le posizioni di classifica.

Tre derby marchigiani che riguardano l’alta classifica, ma anche la zona salvezza nel programma della 31esima giornata nel girone F di D. La capolista Ostiamare chiamata all’ostica trasferta di Notaresco. Teramo in casa contro il Termoli. Il programma, SERIE D (girone F), 31^ giornata, ore 15. Oggi: Fossombrone-Ancona, Vigor Senigallia-Atletico Ascoli, Giulianova-Castelfidardo, Sammaurese-L’Aquila (ore 16), Notaresco-Ostiamare, Maceratese-Recanatese, Sora-San Marino, Teramo-Termoli, Chieti-UniPomezia. Classifica: Ostiamare 70; Teramo e Ancona 68; Atletico Ascoli 52; L’Aquila 48; Notaresco 47; Giulianova e Vigor Senigallia 44; Fossombrone 40; UniPomezia 37; Termoli e Maceratese 34; Sora 31; Recanatese e Chieti 25; San Marino 24; Castelfidardo 22; Sammaurese* 16.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D girone F, programma e classifica. L’Ostiamare rischia a Notaresco. Il Teramo in casa contro il Termoli

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