Pordenone ritrova il Gambrinus | riapre la pizzeria simbolo della città

Il ristorante Gambrinus riprende l’attività dopo mesi di chiusura, causata da lavori di ristrutturazione. Operai e dipendenti stanno installando nuove attrezzature mentre si prepara l’inaugurazione. La riapertura segna la ripresa di un punto di riferimento per i residenti, che attendono di gustare di nuovo le specialità locali. Le ultime fasi dei lavori sono in corso, e si avvicina il momento di riaccendere i forni. La città si prepara ad accogliere nuovamente il locale.

Scatoloni davanti alla porta; operai e dipendenti all’opera all’interno per ultimare i lavori. Siamo all'ultimo miglio prima dell'apertura ufficiale del Gambrinus, locale storico della città. La pizzeria, dopo la chiusura avvenuta verso la fine del 2019 e l'attesa di un nuovo acquirente, è pronta a una nuova stagione fatta di gusto e tradizione. L'imprenditore, un tassello alla volta, sta prendendo i principali esercizi commerciale della città. Ha aperto la pizzeria Mediterraneo, a due passi dal teatro Verdi e dal centro cittadino. E negli ultimi tempi ha rilevato un altro storico locale di Pordenone, il Caffè Nuovo di piazza Cavour, che ha assunto l’identità e lo stile del Brunch Republic. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

