Negli ultimi tempi si sono diffuse notizie riguardo ai missili nordcoreani impiegati nel conflitto in Ucraina. Secondo fonti ufficiali, questi missili non sarebbero copie dei sistemi russi Iskander, né sarebbero stati realizzati tramite licenza. La questione riguarda la natura e l’origine di questi armamenti, che continuano a suscitare discussioni tra gli analisti militari e le autorità coinvolte. La reale provenienza dei missili resta ancora oggetto di indagini.

I missili nordcoreani utilizzati nella guerra in Ucraina non sarebbero semplici repliche dei sistemi russi, né sarebbero stati prodotti sotto licenza. I KN-23 e KN-24 impiegati da Mosca contro Kiev rappresenterebbero qualcosa di più complesso. Ne sono convinti alcuni esperti ucraini che hanno effettuato approfondite analisi sui resti recuperati dopo un attacco su Kharkiv nel gennaio 2024. Pare, infatti, che questi vettori combinino elementi ispirati ai modelli russi Iskander con soluzioni progettuali autonome sviluppate a Pyongyang. Il risultato? Un “ missile ibrido ”. Il “missile ibrido” di Kim. Secondo quanto riportato da Nk News, gli ingegneri militari ucraini hanno individuato caratteristiche che distinguono chiaramente i missili nordcoreani dalle controparti russe.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non sono copie degli Iskander": il mistero dei missili nordcoreani

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