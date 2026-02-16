Kim Jong-un ha inaugurato gli alloggi per le famiglie dei nordcoreani uccisi nella guerra in Ucraina
Kim Jong-un ha inaugurato oggi un nuovo quartiere a Pyongyang, costruito per le famiglie dei soldati nordcoreani morti in Ucraina. La decisione arriva dopo che il governo ha comunicato di aver terminato i lavori di edilizia, coinvolgendo decine di operai e risorse statali. Il quartiere si trova nel quartiere di Taedonggang, e comprende oltre 200 alloggi dotati di servizi di base, destinati a onorare i militari caduti.
La Corea del Nord ha dichiarato di aver completato un quartiere residenziale a Pyongyang per le famiglie dei soldati nordcoreani caduti durante i combattimenti a fianco delle forze russe in Ucraina. Alcune foto mostrano Kim Jong-un mentre cammina lungo la nuova strada, chiamata Saeppyol Street, e visita gli alloggi di alcune famiglie con la figlia, Kim Ju-ae, sempre più presente nelle occasioni ufficiali, promettendo di ripagare i “giovani martiri” che “hanno sacrificato tutto per la loro madrepatria”. Per il leader supremo, il nuovo quartiere della capitale simboleggia “lo spirito e il sacrificio” dei soldati caduti, e le case sono pensate per permettere alle famiglie in lutto di “essere orgogliose dei loro figli e mariti e vivere felici”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
