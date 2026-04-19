Non solo Roma e Everton per i Friedkin | ora vogliono investire sui San Diego Padres di baseball

Da gazzetta.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il proprietario di una squadra di calcio di Roma e di una società calcistica inglese avrebbe messo gli occhi su una squadra di baseball statunitense. L'interesse riguarda i San Diego Padres, con l'intenzione di investire nel club californiano. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali sulle cifre o sui tempi dell'eventuale operazione. La notizia ha attirato l'attenzione nel mondo dello sport e degli investimenti.

I malumori di Roma e le gioie in Premier con l’Everton. Ma i Friedkin (proprietari anche del Cannes) ora vogliono investire oltre il calcio. Il gruppo texano, infatti, si prepara a sbarcare in grande stile anche nel mondo del baseball. Secondo quanto riportato dal The Wall Street Journal Dan Friedkin sarebbe prossimo a entrare in un maxi-affare per l'acquisto del San Diego Padres, franchigia della Major League di baseball.  L’affare con protagonista il presidente della Roma sarà perfezionato la prossima settimana e sfiorerà i 4 miliardi di dollari, raggiungendo una cifra record per il baseball statunitense. Il gruppo di investitori includerà anche José E.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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