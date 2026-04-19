Non solo Roma e Everton per i Friedkin | ora vogliono investire sui San Diego Padres di baseball

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il proprietario di una squadra di calcio di Roma e di una società calcistica inglese avrebbe messo gli occhi su una squadra di baseball statunitense. L'interesse riguarda i San Diego Padres, con l'intenzione di investire nel club californiano. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali sulle cifre o sui tempi dell'eventuale operazione. La notizia ha attirato l'attenzione nel mondo dello sport e degli investimenti.

I malumori di Roma e le gioie in Premier con l’Everton. Ma i Friedkin (proprietari anche del Cannes) ora vogliono investire oltre il calcio. Il gruppo texano, infatti, si prepara a sbarcare in grande stile anche nel mondo del baseball. Secondo quanto riportato dal The Wall Street Journal Dan Friedkin sarebbe prossimo a entrare in un maxi-affare per l'acquisto del San Diego Padres, franchigia della Major League di baseball. L’affare con protagonista il presidente della Roma sarà perfezionato la prossima settimana e sfiorerà i 4 miliardi di dollari, raggiungendo una cifra record per il baseball statunitense. Il gruppo di investitori includerà anche José E.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Non solo Roma e Everton per i Friedkin: ora vogliono investire sui San Diego Padres di baseball Notizie correlate Roma, il nodo Uefa sulle multiproprietà preoccupa i Friedkin: rischio esclusione dalle coppe europee per i giallorossi e per l’Everton!Cristiano Ronaldo Jr, l’allenamento col Real Madrid infiamma il mercato: futuro in Spagna insieme al padre? Calciomercato Juve, Spalletti fa la lista... Roma, i Friedkin sbarcano nella Major League Baseball? Spunta il concreto interesse per acquistare questa squadra. La rivelazioneMercato Milan, Tare guarda al futuro: Kostic resta un pallino per l’estate! Previsto un nuovo assalto Rinnovo Yildiz, dal bonus fedeltà allo... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Friedkin pronto a sbarcare nel baseball: vicina l'acquisizione dei San Diego Padres per una cifra record; FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto; Friedkin sbarca nel baseball: investimento record nei San Diego Padres da 4 miliardi di dollari; L'Assuefazione. Non solo Roma e Everton per i Friedkin: ora vogliono investire sui San Diego Padres di baseballLa notizia è stata pubblicata sul Wall Street Journal secondo cui l’affare del patron giallorosso sarà perfezionato la prossima settimana e sfiorerà i 4 miliardi di dollari, raggiungendo una cifra rec ... msn.com Roma, i Friedkin sbarcano nel baseball USA: entrano nel San Diego, affare da 4 miliardiLa proprietà della Roma è pronta a sbarcare anche nel baseball. Come riportato dal Wall Street Journal, Dan Friedkin è infatti ormai prossimo ad entrare nell'acquisto del San Diego Padres. Il propriet ... msn.com La famiglia #Friedkin è pronta a sbarcare nel mondo del baseball. Come scrivono dagli Stati Uniti, infatti, Dan sarà tra gli investitori che stanno acquistando la franchigia dei San Diego Padres. L’affare verrà perfezionato nella prossima settimana e sfiorerà i 4 x.com Dice il Wall Street Journal che il fondo privato di José E. Feliciano e sua moglie Kwanza Jones sta per acquistare i San Diego Padres da Peter Seidler Ma la notizia non è tanto l'acquisto in sé, è il prezzo: 3.9 miliardi di dollari Cioè 1.5 miliardi in più di quanto s - facebook.com facebook