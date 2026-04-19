Non si fermano le truffe telefoniche in Slovenia | ora spunta anche il medico all' estero

Le truffe telefoniche continuano a colpire la Slovenia, coinvolgendo ora anche un medico che opera all’estero. Nei giorni scorsi sono stati segnalati diversi episodi, con persone che hanno ricevuto chiamate sospette e tentativi di raggiro. La diffusione di queste truffe si concentra principalmente nelle aree vicine a Trieste, dove si sono registrate numerose segnalazioni di cittadini ingannati tramite telefonate fraudolente.

Non si fermano gli episodi di truffa nella vicina Slovenia. Come raccontato in questo articolo pubblicato qualche giorno fa, anche nel territorio alle spalle di Trieste le truffe hanno iniziato a verificarsi con intensità. Negli ultimi giorni gli agenti della questura di Capodistria si sono.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Truffe telefoniche, chiamate fuori controllo anche dall’estero: come riconoscere i numeri da evitareNelle ultime settimane le telefonate indesiderate a scopo di telemarketing sono aumentate. Leggi anche: Tariffe e contratti luce e gas fasulli: allarme Estra anche in Abruzzo per le truffe telefoniche Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Benzina, di nuovo in ribasso il prezzo del carburante in Slovenia; Falsi incidenti e interventi chirurgici urgenti: le truffe in Slovenia abbracciano i metodi della criminalità italiana; OLAF * UFFICIO EUROPEO LOTTA ANTIFRODE: LE AUTORITÀ DOGANALI INTERNAZIONALI FERMANO IL COMMERCIO ILLEGALE DI SIGARETTE ELETTRONICHE; Slovenia, treno investe delle pietre sui binari. Gli inquirenti non escludono il dolo. Parenzana: la ciclovia dimenticata tra Italia, Slovenia e Croazia C’è un percorso cicloturistico che attraversa confini, epoche e paesaggi senza mai perdere il suo fascino discreto. La Parenzana, antica linea ferroviaria trasformata in pista ciclabile, è uno degli iti facebook