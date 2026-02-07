Tariffe e contratti luce e gas fasulli | allarme Estra anche in Abruzzo per le truffe telefoniche

Nuovi tentativi di truffa colpiscono i clienti di Estra in Abruzzo. La società ha diffuso un avviso: alcuni falsi operatori chiamano le persone spacciandosi per dipendenti dell’azienda, proponendo tariffe e contratti luce e gas fasulli. A rischio sono soprattutto gli utenti che ricevano queste chiamate e cadano nella trappola, perché dietro ci sono persone che cercano di raggirare i clienti e ottenere soldi ingiustamente. Estra invita a fare attenzione e a non condividere dati personali o pagamenti senza aver verificato la reale identità degli interloc

Nuovi tentativi di raggiro ai danni dei clienti Estra. A lanciare l'allarme, anche in Abruzzo dove la società opera, è la società stessa denunciando le truffe telefoniche ai danni dei clienti con cui sedicenti operatori che si spacciano per dipendenti della società e che con questa non hanno.

