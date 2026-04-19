Le mules sono tornate di moda per la stagione primaverile, caratterizzate da design come punta chiusa e tallone scoperto. Questo stile, che combina praticità e un tocco di eleganza, si sta affermando nelle scelte di calzature più diffuse. La loro presenza si nota nelle tendenze attuali, con un incremento di modelli che puntano su linee pulite e dettagli minimalisti. Le scarpe di questo tipo sono diventate un elemento comune nelle collezioni di stagione.

S egni particolari: punta chiusa, tallone scoperto e un’elevatissima dose di coolness. Le mules tornano a farsi spazio nella scarpiera primaverile, a passo deciso e sostenuto. Merito del tacco largo e comodo, a blocco oppure a zeppa, immancabile nei modelli di questa stagione. Jeans e scarpe basse: 5 look che slanciano senza tacchi X Leggi anche › Sempre un passo avanti. I sandali di tendenza della Primavera Estate 2026 Eredità degli anni Novanta, a primo impatto potrebbero ricordare un paio di ciabatte. Il comfort è simile, certo, ma la loro vocazione è decisamente poco casalinga: dall’irresistibile fascino urban-chic, le mules chiuse della primavera 2026 sono trendy al pari di slingback e sandali a stiletto.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non servono altezze impossibili: a volte il trucco è tutto nella scarpa giusta

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