Bill Skarsgård senza trucco per Gus Van Sant | La ribellione è la linfa di una società giusta

Roma, 19 febbraio 2026 – È stato il terrificante pagliaccio ballerino Pennywise in It di Andy Muschietti e il conte Orlock nel Nosferatu di Robert Eggers. Ruoli che ne hanno evidenziato le capacità trasformative. Ma ora Gus Van Sant ha tolto tutti gli strati di trucco prostetico dietro cui era nascosto per mostrarci il suo talento senza filtri. Bill Skarsgård è il protagonista de Il filo del ricatto – Dead Man's Wire, nei cinema dal 19 febbraio dopo il passaggio fuori concorso a Venezia 82. Un film ispirato alla storia vera di Anthony Kiritsis, uomo residente a Indianapolis che, in ritardo con le rate del mutuo, si ritrova a chiedere una dilazione al suo agente immobiliare, M. La mattina dell'8 febbraio 1977 Tony Kiritsis (Bill Skarsgård) entra negli uffici della Meridian Mortgage Company e prende in ostaggio Richard Hall (Dacre Montgomery). Tony gli punta alla testa un fucile con una particolarità: collegato al grilletto c'è un disposit