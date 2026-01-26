Fa’ la cosa giusta! 2026 | quante persone servono davvero per cambiare il mondo?

Quante persone sono necessarie per fare la differenza? La domanda accompagna la 22ª edizione di Fa’ la cosa giusta!, la manifestazione dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili, in programma dal 13 al 15 marzo. Un’occasione per riflettere sull’impatto di singoli e comunità nel costruire un futuro più responsabile e consapevole.

Di quante persone abbiamo bisogno per cambiare il mondo? È la domanda – semplice solo in apparenza – che attraversa come un filo rosso la 22ª edizione di Fa’ la cosa giusta!, la fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, in programma da venerdì 13 a domenica 15 marzo.🔗 Leggi su Today.it

Argomenti discussi: Torna Fa’ la cosa giusta! Il programma su turismo e scuola. Boom espositori; Fa’ la cosa giusta, edizione numero 22: tre giorni di eventi e stand nel segno della sostenibilità; Fa’ la cosa giusta!: Di quante persone abbiamo bisogno? (per cambiare il mondo); #Milanofabene: azioni, notizie solidali e iniziative in città dal mondo del Terzo Settore.

