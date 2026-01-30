Serena Rossi | Un mio album? Dico di no non basta saper cantare per fare la cantante

Serena Rossi ha deciso di non pubblicare un album, anche se è una cantante. Durante la registrazione, ha voluto mantenere la spontaneità, con i musicisti che suonavano dal vivo. Ha spiegato che il progetto doveva essere un disco

«Mentre cantavo, i musicisti suonavano live. Volevamo spontaneità. Doveva essere un disco carnale». Serena Rossi debutta con il suo primo album, "SereNata a Napoli", tratto dall'omonimo spettacolo teatrale che, dal 3 febbraio, riparte con la tournée invernale. Da "Dicitencello vuje" a "Io Mammeta e tu", 14 tracce per raccontare la sua città. Intanto l'attrice è tornata sul set. Impegnata nelle riprese de "La famiglia Panini", serie Rai sulla creatrice delle celebri figurine, presto la vedremo nel film Netflix, "Non abbiam bisogno di parole". Nel disco la sua voce evoca immagini. Era il suo intento? «Come molti altri, ho sempre ascoltato alcune di quelle canzoni un po' distrattamente, senza soffermarmi davvero sul significato.

