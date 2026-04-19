Sabato di Sarno si presenta come un artista che per la prima volta si confronta con il Fuorisalone, un evento di rilievo nel mondo del design. Pur non considerandolo un’esperienza di design classica, sottolinea di non concentrarsi sull’oggetto stesso, ma sul lavoro che si cela dietro la creazione. Questa partecipazione rappresenta un nuovo passo nel percorso dell’artista, che si avvicina a un pubblico più ampio e diverso rispetto alle sue precedenti esperienze.

MILANO Sabato di Sarno, questa è la sua prima esperienza di design al Fuorisalone? "Sì, è la prima volta che entro in questo contesto in modo diretto, anche se non la considero un’esperienza di design in senso tradizionale. Non ho lavorato sugli oggetti, ma su ciò che li rende possibile: il tempo, le decisioni, le competenze che stanno dietro a ogni risultato. A un certo punto ho sentito il bisogno di spostare lo sguardo, anche per una ragione personale, dopo anni concentrati sull’esito finale. Non aggiungere qualcosa, ma cambiare il modo in cui guardiamo ciò che esiste già". Quale è l’idea alla base del suo progetto? "L’idea alla base del progetto è molto semplice: provare a guardare prima del risultato.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Non mi concentro sull’oggetto ma sul lavoro invisibile"

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