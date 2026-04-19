Non cliccate sui link di Teams Zoom o Meet | servono per prendere il controllo del vostro computer Ecco la nuova truffa della falsa riunione di lavoro

Una nuova truffa si sta diffondendo attraverso email che invitano a partecipare a riunioni di lavoro tramite link di piattaforme come Teams, Zoom o Meet. Questi messaggi sono formulati in modo da sembrare ufficiali e affidabili, ma in realtà mirano a ottenere il controllo del computer delle vittime. Gli esperti consigliano di evitare di cliccare sui link sospetti e di verificare sempre l’origine delle comunicazioni.