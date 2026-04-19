Non cliccate sui link di Teams Zoom o Meet | servono per prendere il controllo del vostro computer Ecco la nuova truffa della falsa riunione di lavoro
Una nuova truffa si sta diffondendo attraverso email che invitano a partecipare a riunioni di lavoro tramite link di piattaforme come Teams, Zoom o Meet. Questi messaggi sono formulati in modo da sembrare ufficiali e affidabili, ma in realtà mirano a ottenere il controllo del computer delle vittime. Gli esperti consigliano di evitare di cliccare sui link sospetti e di verificare sempre l’origine delle comunicazioni.
Poche frasi. Formali. Credibili. Rassicuranti. Scritte in una mail che tutto sembra tranne che un raggiro. Inizia quasi sempre così la nuova, insidiosa truffa informatica che sta prendendo di mira numerose persone: “Siamo lieti di informarla che la sua azienda è stata selezionata per presentare.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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