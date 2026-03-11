L’ex calciatore ha commentato la situazione attuale dei bomber in Serie A, affermando che non ci sono più giocatori come quelli degli anni passati. Ha inoltre parlato di Spalletti, definendolo un fenomeno e ricordando di essere stato allenato da lui, senza entrare in dettagli o motivazioni. La sua riflessione si concentra esclusivamente sui giocatori e sull’allenatore senza ulteriori analisi.

Spalletti è un fenomeno, sono stato allenato da lui e posso dirvi una cosa” Di Natale sulla crisi dei gol in Serie A: «Non ci sono più i bomber degli anni d’oro! Spalletti è un fenomeno, sono stato allenato da lui e posso dirvi una cosa”. L’ex attaccante dell’Udinese, Antonio Di Natale, ha detto la sua per provare a dare una spiegazione sulla crisi da gol in Serie A. Due volte re dei cannonieri, 209 reti in Serie A e un sesto posto all-time che lo piazza a ridosso della coppia Meazza-Altafini e davanti a un mito come Roberto Baggio. Totò Di Natale sulle pagine de La Gazzetta dello Sport analizza le cause della crisi offensiva che sta caratterizzando la Serie A attuale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Di Natale: “Non ci sono più i bomber di una volta”

Articoli correlati

Di Natale sulla crisi dei gol in Serie A: «Non ci sono più i bomber degli anni d’oro! Spalletti è un fenomeno, sono stato allenato da lui e posso dirvi una cosa»Calciomercato Juventus, Spalletti fa la lista della spesa per l’estate! 6 i nomi sul taccuino Zapata Torino, il futuro è un rebus: c’è una clausola...

Nessuno ci crede più: “I saldi dopo il Natale sono una presa in giro”La Spezia, 9 dicembre 2026 – I saldi invernali accendono il dibattito tra i commercianti del centro storico della Spezia: tra chi li considera uno...

CHI RUBA I BRAINROT PIÙ BELLI VINCE contro il Dottor Timoti nella vita reale!

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Di Natale Non ci sono più i bomber di...

Temi più discussi: Festa del papà, 60 idee regalo che li sorprenderanno proprio tutti; Natale 2025, presentato il calendario degli eventi: Occasione preziosa per rinsaldare i legami di comunità. Il programma; In questi angoli del mondo il Natale non si celebra: scopri quali sono; Neanche i regali di Natale. Il rapporto teso tra Eugenia, Beatrice e i principi del Galles.

Effetto Grinch Sì, del Natale ci sono anche cose che non mi piaccionoLa gelatina delle tartine, l’unto del salmone sui calici dello champagne. I tempi dei commensali, che non coincidono mai con i minuti di cottura del cappone. Tutto quello che non amiamo ma che rende ... linkiesta.it

Il Natale arriva a illuminare i buchi neri dei pensieri che non ci sono piùCredo che capiti a tutti di rincorrere per giorni qualcosa che certamente ci è passato per la mente ma di cui abbiamo dimenticato quasi tutto. C’è ancora qualche flebilissima traccia, ma è come se non ... ilfoglio.it

ELEZIONI PROVINCIALI COSENZA, DI NATALE ELETTO CONSIGLIERE: «ORA LAVORARE PER I COMUNI» Il consigliere comunale di Paola entra nel Consiglio provinciale in quota minoranza e rilancia: priorità a viabilità, sostegno ai sindaci e territorio http - facebook.com facebook