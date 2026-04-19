Non ci intimidite La solidarietà di Meloni all' agente ferito

Il presidente del consiglio ha espresso solidarietà e vicinanza a un funzionario della Polizia di Stato rimasto ferito ieri a Roma durante un corteo degli anarchici. L'agente è stato colpito da una bottiglia di vetro lanciata durante la manifestazione, organizzata in solidarietà con Alfredo Cospito. La situazione si è verificata in una giornata di proteste in città, con tensioni tra le forze dell’ordine e alcuni partecipanti.

La premier condanna le violenze al corteo per Cospito e ribadisce il sostegno del governo alle forze dell’ordine dopo il ferimento di un funzionario "Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà di Alfredo Cospito", ieri a Roma. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete. Il governo è al fianco delle Forze dell'ordine e non arretrerà di un passo davanti a chi semina violenza, caos e paura", conclude la premier.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non ci intimidite". La solidarietà di Meloni all'agente ferito Notizie correlate "Non ci intimidite". La solidarietà di Meloni all'agente ferito dagli anarchiciLa premier condanna le violenze al corteo per Cospito e ribadisce il sostegno del governo alle forze dell’ordine dopo il ferimento di un funzionario... Agente ferito a un posto di blocco, la solidarietà del Comune alla polizia localeIl sindaco facente funzioni Domenico Battaglia, l’assessora comunale alla “Città sicura” Giuggi Palmenta e l’intera Amministrazione comunale... Altri aggiornamenti «Non ci intimidite». La solidarietà di Meloni all'agente ferito dagli anarchiciLa premier condanna le violenze al corteo per Cospito e ribadisce il sostegno del governo alle forze dell’ordine dopo il ferimento di un funzionario ... msn.com Meloni alla Camera: Nessun rimpasto. Ci metto sempre la facciaC’è praticamente tutto il governo nell’aula della Camera ad ascoltare l’informativa di Giorgia Meloni. I banchi riservati all’esecutivo sono pieni. Meloni è tra Tajani e Salvini, i due vicepremier. corrierenazionale.it